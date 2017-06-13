Tsk: 3 Kişilik Heyet Üs Kurmak İçin Katar'da
Lükste Alman Rekabeti Kızışıyor
En Zengin Genç Ünlü: Kylie Jenner
Suudi Arabistan'dan Flaş Katar Açıklaması
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu Dönemi Bitti!
Başbakan Yıldırım: Yeni Bir Döneme Girdik
Tanju Çolak Serbest Bırakıldı!
Cilt Kanserlerinin En Tehlikelisi Bakın Hangisi...
Petrol Ofisi'nin Satın Alma Süreci Tamamlandı
Münevver Karabulut'un Ailesine 225 Bin Tl!
Pkk'nın En Büyük Lojistik Üssü İmha Edildi, 20 Terörist Öldürüldü
İstanbul Shopping Fest, 1-16 Temmuz'da
Ege'deki Deprem Sonrası Yunanistan'dan Flaş Karar
Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı
Eş Katili Koca: Kadının Asli Görevi; Yemek Yapmak...
Tsk'dan Pervari'de Hava Harekatı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'rabia' Yanıtı
Ronaldo'ya Vergi Kaçakçılığı Suçlaması
İşte Ramazan'da Tarçınlı Su Tüketmenin Mucizevi Faydası
Kıbrıs'da İngiliz Askeri Üssüne Saldırı

gopro fusion tanıtıldı

GOPRO FUSİON TANITILDI

360 derece çekim yapanlar için özel olarak üretilen GoPro Fusion, sonbahar içinde kullanıcısına ulaşmaya çok yakın.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:25
Puan Ver : Gopro Fusion Tanıtıldı(9/10)6


360 derece çekim yapanlar için özel olarak üretilen GoPro Fusion, sonbahar içinde kullanıcısına ulaşmaya çok yakın.



Aksiyon kamerası pazarı içinde önde gelen oyunculardan biri olan GoPro, hepsi bir arada standartını yakalayan sanal gerçeklik kamerası GoPro Fusion ile piyasada farklılık yaratma peşinde.



Nisan ayı içerisinde isimlenen GoPro Fusion,  Mountain Games etkinliği dahilinde ilgililerin beğenisine sunulmuştu.



Ürün ilk olarak 5.2K çözünürlüğünde kayıt yapabilen iki lense sahip olması ve 180 dereceye kadar net bir şekilde görüntü sağlayabilmesi gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında OverCapture özelliği sayesinde 360 derecelik çekimlerden standart bir video ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Ön bölümde bulunan LCD ekran ise durum hakkında kullanıcısına bilgi aktarımı yapıyor.



Sonbahar içerisinde piyasada olması beklenen ürün için ise fiyat bilgileri henüz netleşmiş değil.



Black Panther posteri yayınlandı








Etiketler: Gopro  Fusion  Tanıtıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER