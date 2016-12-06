Aksiyon kamerası sektörünün lideri GoPro, geçtiğimiz haftalarda duyurdu Karma drone'unu sorunlar nedeniyle geri çağırmak zorunda kalmıştı. Drone ile birlikte gelen stabilizer ise çok beğenilince firma bu cihazı ayrı olarak satmya başladı. Detaylar haberimizde.



Aksiyon kamerası sektörünün lideri GoPro, geçtiğimiz haftalarda duyurdu Karma drone'unu sorunlar nedeniyle geri çağırmak zorunda kalmıştı. Drone ile birlikte gelen stabilizer ise çok beğenilince firma bu cihazı ayrı olarak satmya başladı. Detaylar haberimizde.







Aksiyon kamerası sektörünü oluşturan ve geliştirdiği ürünler ile bu pazarı domine etme noktasına gelen GoPro yeni ürünlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Hero 5 ailesini duyuran firma bu aile ile birlikte önemli değişimler yapmıştı. Görüntü kalitesini bir üst noktaya taşıyan yeni kameralar aynı zamanda bağlanılabilirlik konusunda da farklı özellikler sunuyordu.



Kameralarla birlikte duyurusu yapılan Karma drone duyurusundan kısa süre sonra satışa çıktı. Satışa çıkmasıyla birlikte büyük ilgi gören üründe bir süre sonra önemli bir sorun olduğu fark edildi. Havadayken aniden güç kesen ve yere düşen drone'un satışları firma tarafından anında durdurulmuştu. Batarya kaynaklı bir problem nedeniyle düştüğü tahmin edilen cihaz toplatılmıştı.



Karma drone ile birlikte gelen stabilizer sisteminin ise çok beğenilmesi üzerine firma bu ürünü ayrı olarak piyasaya sürme kararı oldu. Drone'u ile DJI Phantom ürünlerine rakip olan firma stabilizeri ile de DJI Osmo'ya rakip oldu. Osmo'dan biraz daha uygun fiyatlı olan ürün sarsıntısız çekimler için özel olarak geliştirilmiş.



Sadece aksiyon kameraları ile çalışan cihazın fiyatı ise 300 dolar seviyesinde seyretmekte.



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