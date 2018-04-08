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Gören dönüp bir daha baktı! Tam 60 metre uzunluğunda

GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI! TAM 60 METRE UZUNLUĞUNDA

Konya'da kurulacak rüzgar türbinin 6 metre uzunluğundaki kanatlarını taşıyan 3 TIR Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçti. Vatandaşları önlerinden geçen dev türbinin kanatlarını şaşkınlıkla seyretti.

Tarih : 08 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Tam 60 Metre Uzunluğunda(8/10)4

İzmir'den Konya'da kurulacak bir rüzgar enerji santraline 60 metre uzunluğunda rüzgar türbini kanadı taşıyan 3 TIR, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden polis kontrolünde geçti.

YOLDAN GEÇENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Her biri 60 metre uzunluğunda 15 ton ağırlığında olan pervaneleri taşıyan 3 TIR'ın geçişi için günler öncesinden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, Turgutlulular ve yoldan geçen araç sürücülerinin ilgisini geçti.

1,5 KİLOMETRELİK YOLU 20 DAKİKADA GEÇTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'battı-çıktı' kavşak projesi nedeniyle 1.5 kilometresi tek şeride düşen İzmir- Ankara Karayolu'ndan dev rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR'ların geçişi, nakliye işini üstlenen özel firma yetkilileri ile polislere zor anlar yaşattı. Yer yer genişliği 8 metreye kadar düşen yolu TIR'lar 20 dakikada geçebildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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