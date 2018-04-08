İzmir'den Konya'da kurulacak bir rüzgar enerji santraline 60 metre uzunluğunda rüzgar türbini kanadı taşıyan 3 TIR, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden polis kontrolünde geçti.

YOLDAN GEÇENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Her biri 60 metre uzunluğunda 15 ton ağırlığında olan pervaneleri taşıyan 3 TIR'ın geçişi için günler öncesinden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, Turgutlulular ve yoldan geçen araç sürücülerinin ilgisini geçti.

1,5 KİLOMETRELİK YOLU 20 DAKİKADA GEÇTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'battı-çıktı' kavşak projesi nedeniyle 1.5 kilometresi tek şeride düşen İzmir- Ankara Karayolu'ndan dev rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR'ların geçişi, nakliye işini üstlenen özel firma yetkilileri ile polislere zor anlar yaşattı. Yer yer genişliği 8 metreye kadar düşen yolu TIR'lar 20 dakikada geçebildi.

Kaynak: haberinburada