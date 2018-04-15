Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı konferansta "Anne sütü gibi" deyip bir bardak zeytinyağını içti.

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının aslında yağ olmadığını, zeytin meyvesinin suyu olduğunu söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Karatay burada "Anne sütü gibi" deyip bir bardak zeytin yağını içti.

" ZEYTİNYAĞI DA YAĞ DEĞİLDİR"

Karatay, zeytinin en sağlıklı meyve olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti:

Zeytinyağı da yağ değildir, zeytin meyvesinin meyve suyudur. Bir kere işlenmemiş olan, virjin dediğimiz zeytinyağı, yani zeytinin meyve suyu vücudu güçlendirir. Sindirim sistemini düzeltir, bağırsaklarımızı düzeltir kabızlığı önler. Yani bağırsaklarımızın en önemli sağlık dostudur.

"ZEYTİNYAĞI ANA SÜTÜ GİBİ" DEDİ

Kanı sulandırır kalp krizini önler, beyne atılan pıhtıyı ve felci önler. Zeytin yağı mide ülserini önler. Hipokrat MÖ 5 yüzyılda mide ülserini ve kolerayı tedavi etmiştir. Zeytinyağı doğanın biz yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür. Ana sütünün 100 gramındaki içeriklerle zeytinyağının 100 gramındaki içerikler hemen hemen aynıdır. Ana sütü de çiğdir. Zeytinyağı da soğuk sıkım olarak içilmelidir. Bir tek farkı var. Ana sütünde hayvansal kolesterol vardır, zeytin yağında bitkisel kolesterol vardır.

Kaynak: haberinburada