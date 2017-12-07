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Görenler Gözlerine İnanamadı! 120 Km Hızla Giden Arabanın Şoför Koltuğunda İlişkiye Girdiler

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI! 120 KM HIZLA GİDEN ARABANIN ŞOFÖR KOLTUĞUNDA İLİŞKİYE GİRDİLER

Arjantin'de seyahat halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan adam, sevgilisi ile cinsel birliktelik yaşarken cep telefonu kameralarına yakalandı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Görenler Gözlerine İnanamadı! 120 Km Hızla Giden Arabanın Şoför Koltuğunda İlişkiye Girdiler(8/10)4

Arjantin'de bir sürücünün otoyolda çektiği video herkesi şaşkınlığa sürükledi. Saatte 115 km hızla giden bir aracın içindeki çift cinsel birliktelik yaşıyordu. Bu şaşırtıcı ana tanık olanlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip internette paylaştı.

HAREKET ÇEKİP HIZLA UZAKLAŞTI

Arabanın şoför koltuğunda oturan adam, kucağına oturan kadın ile son hızda giderken birliktelik yaşıyordu. Oldukça tehlikeli anlara sahne olan bu durumu görüntüleyenler olduğunu gören adam, yavaşlamak yerine kendilerini kameraya alanlara hareket çekerek daha da hızlandı. Gözden kaybolan çiftin herhangi bir kazaya karıştığı rapor edilmezken polis soruşturma başlattı.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Hem kendilerinin hem de çevredekilerin canını tehlikeye atan çift, ülkede büyük tepki çekti. Arjantin'deki Jujuy eyaletinde gerçekleşen olayda aracın plakasının alınamadığı ancak izlemeleri için görüntülerin polise teslim edildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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