Arjantin'de bir sürücünün otoyolda çektiği video herkesi şaşkınlığa sürükledi. Saatte 115 km hızla giden bir aracın içindeki çift cinsel birliktelik yaşıyordu. Bu şaşırtıcı ana tanık olanlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip internette paylaştı.

HAREKET ÇEKİP HIZLA UZAKLAŞTI

Arabanın şoför koltuğunda oturan adam, kucağına oturan kadın ile son hızda giderken birliktelik yaşıyordu. Oldukça tehlikeli anlara sahne olan bu durumu görüntüleyenler olduğunu gören adam, yavaşlamak yerine kendilerini kameraya alanlara hareket çekerek daha da hızlandı. Gözden kaybolan çiftin herhangi bir kazaya karıştığı rapor edilmezken polis soruşturma başlattı.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Hem kendilerinin hem de çevredekilerin canını tehlikeye atan çift, ülkede büyük tepki çekti. Arjantin'deki Jujuy eyaletinde gerçekleşen olayda aracın plakasının alınamadığı ancak izlemeleri için görüntülerin polise teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada