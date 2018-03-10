GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! ARIZA İÇİN GİTTİLER, KÖPEK İSKELETİ ÇIKTI
Düzce'de arıza yapan asansörü tamir etmek için giden ekip, asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu. Görenleri şaşkına çeviren köpeğin yıllar önce düşüp öldüğü tahmin ediliyor.
Akçakoca'da asansör kuyusunda bulunan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi.
ARIZA YAPAN ASANSÖRÜN TAMİRİ SIRASINDA BULUNDU
Düzce Akçakoca Pazar yolu üzerinde 5 katlı bir binanın asansörü arıza yaptı. Firma asansörü, tamiri yaptığı sırada asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu.
GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Asansör ustaları tarafından çukurdan çıkarılan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi.
YILLAR ÖNCE ÇUKURA DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
İddialara göre köpeğin yıllar önce asansör çukuruna düşerek ölmüş olabileceği üzerinde duruldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Down Sendromlu Şevval, Soyadının Hakkını Sonuna Kadar Verdi
- Hava Kuvvetleri Komutanı, Memleketine Savaş Uçağı Hediye Etti
- Antepli Sinan, Ünlü Jazzcı Luis Armstrong'a Rakip Oldu
- Ortalık Savaş Alanına Döndü! Pazarcılara Biber Gazlı Toma'lı Müdahale
- Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar