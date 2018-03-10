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Görenler şaşkına döndü! Arıza için gittiler, köpek iskeleti çıktı

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ! ARIZA İÇİN GİTTİLER, KÖPEK İSKELETİ ÇIKTI

Düzce'de arıza yapan asansörü tamir etmek için giden ekip, asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu. Görenleri şaşkına çeviren köpeğin yıllar önce düşüp öldüğü tahmin ediliyor.

Tarih : 10 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Görenler Şaşkına Döndü! Arıza İçin Gittiler, Köpek İskeleti Çıktı(10/10)6

Akçakoca'da asansör kuyusunda bulunan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi.

ARIZA YAPAN ASANSÖRÜN TAMİRİ SIRASINDA BULUNDU

Düzce Akçakoca Pazar yolu üzerinde 5 katlı bir binanın asansörü arıza yaptı. Firma asansörü, tamiri yaptığı sırada asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Asansör ustaları tarafından çukurdan çıkarılan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi.

YILLAR ÖNCE ÇUKURA DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İddialara göre köpeğin yıllar önce asansör çukuruna düşerek ölmüş olabileceği üzerinde duruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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