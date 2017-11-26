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GÖRENLER ŞOKE OLDU! İKİ ERKEK TREN İSTASYONUNDA ÇIRILÇIPLAK HALDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ


Görenler Şoke Oldu! İki Erkek Tren İstasyonunda Çırılçıplak Halde Cinsel İlişkiye Girdi
Tarih : 26 Kasım 2017, 21:10
Puan Ver : Görenler Şoke Oldu! İki Erkek Tren İstasyonunda Çırılçıplak Halde Cinsel İlişkiye Girdi(7/10)3

Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir tren istastonunda çekilen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Videoda çiftin, sokakta çırılçıplak bir şekilde cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

ÖNCE DANS EDİYORLAR

Flinders Cadde İstasyonu'nda gerçekleşen olayda iki erkeğin, ilişkiye girmeden önce dans ettikleri görülüyor. Oldukça kalabalık bir istasyonda tamamen çıplak halde birlikte olan ikili, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11'de meydana gelen olayda, adamların 22 ve 25 yaşlarında oldukları öğrenildi. Etraftaki yolcuların bazıları ikiliyi bağırarak uyarsa da çift çevredekilere aldırmadı.

"BUNU GÖRMEK İSTEMEZDİM"

Olaya şahit olan yaşlı bir kadın, "Daha önce böyler bir şey görmemiştim, bu görmek istediğim bir şey değildi" derken, bazı yolcuların şoke olduklarını, bazıları ise olayı gülerek izlediklerini ifade etti.

TUTUKLANDILAR

Önlerinden tren geçerken beraber olmaya devam eden çiftin, istasyondan 2 adet saksı çaldıkları ve hem hırsızlık hem de müstehcen hareketlerinden dolayı tutuklandıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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