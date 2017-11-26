GÖRENLER ŞOKE OLDU! İKİ ERKEK TREN İSTASYONUNDA ÇIRILÇIPLAK HALDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ
Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir tren istastonunda çekilen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Videoda çiftin, sokakta çırılçıplak bir şekilde cinsel ilişkiye girdiği görüldü.
ÖNCE DANS EDİYORLAR
Flinders Cadde İstasyonu'nda gerçekleşen olayda iki erkeğin, ilişkiye girmeden önce dans ettikleri görülüyor. Oldukça kalabalık bir istasyonda tamamen çıplak halde birlikte olan ikili, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
UYARILARI DİNLEMEDİLER
Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11'de meydana gelen olayda, adamların 22 ve 25 yaşlarında oldukları öğrenildi. Etraftaki yolcuların bazıları ikiliyi bağırarak uyarsa da çift çevredekilere aldırmadı.
"BUNU GÖRMEK İSTEMEZDİM"
Olaya şahit olan yaşlı bir kadın, "Daha önce böyler bir şey görmemiştim, bu görmek istediğim bir şey değildi" derken, bazı yolcuların şoke olduklarını, bazıları ise olayı gülerek izlediklerini ifade etti.
TUTUKLANDILAR
Önlerinden tren geçerken beraber olmaya devam eden çiftin, istasyondan 2 adet saksı çaldıkları ve hem hırsızlık hem de müstehcen hareketlerinden dolayı tutuklandıkları açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar