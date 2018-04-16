Chp Eylem Yapacaktı, Taksim Toma'larla Kapatıldı
Katliam Gibi Kaza! İki Otomobil Hurdaya Döndü: 6 Ölü, 5 Yaralı
Trump'ın Erdoğan'dan İadesini İstediği Rahip, Hakim Karşısına Çıkacak!
Bürokraside Taşlar Yerinden Oynuyor! Merkez Valilerine Kötü Haber
Sanayi Üretimi Şubat'ta Yüzde 0,2 Azaldı
Demba Ba, Beşiktaş'la Görüştüğü İçin Göztepe'de Kadro Dışı Kaldı
Abd'nin Suriye Operasyonu Sonrası Esad, Ailesini Rusya'ya Sakladığını Açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı, Başörtüsü Tartışmalarına Noktayı Koydu
Tünelde Zincirleme Kaza! İçinde Bebek Bulunan Araç Takla Attı
İran'lı Uyuşturucu Baronunun Yakalandığı Operasyonda Eski Cinayet Büro Başkomiseri De Gözaltında
Son Dakika! İşsizlik Rakamları Belli Oldu
Gülben Ergen, Burak Törer İle Aşk Yaşadığını İtiraf Etti: Çok Mutluyum
Yunanistan Fırsatçılık Yaptı, 14 Savaş Gemimiz Hemen Harekete Geçti
Son Sürat Ara Sokağa Giren Tır Ezdi Geçti, O Anlar Kamerada
Restoran Kavgasında Silahlar Ateşlendi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Görevden Aldığı Fbı Eski Başkanı'ndan Trump'a Zehir Zemberek Sözler!
Arda Maç Sonu, Fatih Terim'e Zeytin Dalı Uzattı
Paris Saint-Germain, Şampiyonluğu 7-1'lik Zaferle Aldı
Dubai'nin En Lüks Otelinde Ortaya Çıktı! Ödediği Para Dudak Uçuklattı
Ünlü İş Adamının Yatak Fotoğraflarını İfşa Eden İki Kadına Şok!

Görevden aldığı FBI eski Başkanı'ndan Trump'a zehir zemberek sözler!

GÖREVDEN ALDIĞI FBI ESKİ BAŞKANI'NDAN TRUMP'A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı FBI eski Başkanı James Comey, "Trump, etik açıdan başkanlığa uygun değil." dedi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : Görevden Aldığı Fbı Eski Başkanı'ndan Trump'a Zehir Zemberek Sözler!(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alındıktan sonra ilk kez bir televizyon kanalına röportaj veren eski FBI Başkanı James Comey, Salı günü raflarda yerini alacak "Daha Yüksek Bir Sadakat" adlı kitabının içeriği ve Başkan Trump ile yaptığı özel görüşmeler hakkında konuştu. Comey, Trump'ın etik olarak başkanlığa uygun biri olmadığını ileri sürdü.

"TRUMP ETİK AÇIDAN BAŞKANLIĞA UYGUN DEĞİL"

Comey, ABD Başkanı'nın ülkenin özünde ve temelinde yer alan değerlere saygı göstermesi, bunlara bağlı kalması gerektiğini belirterek, "En önemlisi doğru olmaktır; Başkan bunu yapamıyor. Bir ABD Başkanı için bunları söyleyeceğimi hiç aklımdan geçirmezdim; ama, Trump etik açıdan başkanlığa uygun değil. Bazılarının ileri sürdüğü gibi akıl sağlığı yada fiziksel olarak uygun olmadığını düşünmüyorum. Zeki bir adam olduğu belli ama etik açıdan başkanlığa uygun biri değil" diye konuştu.

"BENDEN SADIK KALMAMI İSTEDİ"

ABD'de yayın yapan ABC News'e röportaj veren Comey, Rusya'nın, Başkan Trump hakkında "gizli bilgilere sahip olabileceği" iddialarının da mümkün olduğunu söyledi.

Başkan Trump'ın, kendisinden sadakat istediğini belirten Comey, Trump ile bir araya geldiği akşam yemeğine değinerek, "Benimle yemek yemesinin sebebi, benden sadık kalmamın sözünü almak içindi" dedi.

Trump'ın kendisine, "Sadakat istiyorum, sadakata ihtiyacım var" dediğini söyleyen Comey, Başkan'a, "bende dürüstlük göreceksiniz" yanıtı verdiğini söyledi.

Comey, eve gittikten sonra yemekte konuştuğu konuları hemen bilgisayarına not aldığını da ekledi.

Eski FBI Başkanı James Comey

"GÖREVDEN ALINMAM BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Rusya soruşturmasını yürüttüğü sırada görevden alınmasının kendisi için "büyük bir sürpriz olduğunu" belirten eski FBI Başkanı Comey, o dönem Türkiye'nin Washington'daki lobi faaliyetlerini takip eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn soruşturması ile ilgili de konuştu.

Comey, Trump'ın özel bir görüşmede, "Umarım bunu halledersin" dediğini ileri sürdü.

GÖREVDEN ALINDIĞIMI HABERLERDEN ÖĞRENDİM

Röportajda, görevden alındığını haberlerden öğrendiğini anlatan Comey, "FBI'ın Los Angeles'taki ofisinde olduğum sırada, haberlerden kovulduğumu öğrendim. İlk haberler benim istifa ettiğim yönündeydi. Kovulmamın delice bir şey olduğunu düşünüyordum. Rusya'nın, seçimlere olan etkilerini soruşturanların başındaydım. Bu hiç mantıklı bir şey değildi. Haberi alır almaz uçakla ile hemen Washington DC'ye geçtim" dedi.

"TRUMP İŞİNİ ÖNEMSEMEYEN BİRİSİ"

Salı günü piyasaya çıkacak kitabında Trump'ı "insanlıktan yoksun ve egolarının esiri" diye niteleyen Comey, "Trump, işini önemsemeyen ve Ruslar'ın Amerikan demokrasisine yaptığı saldırıyı dikkate almayan birisi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Görevden  Aldığı  Fbı  Eski  Başkanı  Ndan  Trump  A  Zehir  Zemberek  Sözler  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER