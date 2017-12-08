GÖREVDEN ALINAN BATTAL İLGEZDİ İLK KEZ KONUŞTU: HODRİ MEYDAN, VEREMEYECEĞİM HESAP YOK
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının ardından ilk kez konuştu. İlgezdi, "Hodri meydan, veremeyecek hesabımız yoktur" dedi.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının ardından ilk kez konuştu.
Ataşehir Belediyesi önünde kendisine destek vermeye gelen CHP'lilere hitap eden İlgezdi, şunları söyledi:
"KENDİNİ ŞİKAYET EDEN İLK BELEDİYE BAŞKANIYIM"
Bildiğiniz gibi Belediye Başkanı olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikayet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan. Kendi belediye başkanları gitsin kendilerini şikayet etsin.
"VARSA KARARTTIĞIMIZ BİR ŞEY SÖYLEYİN"
Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Evrak karartıyormuşuz. Yargı elinizde, medya elinizde. Varsa kararttığımız bir şey söyleyin.
Kararttığımız hiç bir şey yok. Bu bir siyasi süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Bu bir siyasi tavırdır.
"VERİLEMEYECEK HESABIM YOK"
Biz buradayız. Belediye başkanı olarak verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık. Yüzüm ak. Ben buradayım.
Kaynak: haberinburada
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