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Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi kimdir

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İLGEZDİ KİMDİR

Yolsuzluk gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi kimdir?

Tarih : 09 Aralık 2017, 02:30
Puan Ver : Görevden Uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi Kimdir(7/10)3

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yolsuzluk gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu son dakika açıklaması sonrası, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçilen Battal İlgezdi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi kimdir?

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

Ataşehir Belediye'sinin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre;

11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

SİYASETE ÖĞRENCİYKEN BAŞLADI

Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP'de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

Battal İlgezdi ve eşi olan Gamze Akkuş İlgezdi

EŞİ DE CHP'DE MİLLETVEKİLİ

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak Ataşehir'in ilk belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilen Battal İlgezdi, Ataşehir'in iki dönemdir Belediye Başkanlığını yapıyor. Evli olan Battal İlgezdi Fransızca biliyor. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan Gamze Akkuş İlgezdi'nin CHP İstanbul milletvekili ve parti meclisi üyesi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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