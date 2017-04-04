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görgü tanığı rusya'daki korkunç saldırıyı anlattı

GÖRGÜ TANIĞI RUSYA'DAKİ KORKUNÇ SALDIRIYI ANLATTI

Görgü tanığı Natalya Kirillova, Rusya'daki metro saldırısında yaşananları anlattı. Kirillova, "Arkama dönüp baktığımda çok sayıda kişinin yerde yattığını gördüm. Ölü bedenler vardı. Korkunçtu." dedi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:15
Puan Ver : Görgü Tanığı Rusya'daki Korkunç Saldırıyı Anlattı(7/10)8


"ÖLÜ BEDENLER VARDI, KORKUNÇTU"



Olayın dehşetinin izlerini hala taşıyan görgü tanığı Natalya Kirillova, yaşadıklarını "Arkama dönüp baktığımda çok sayıda kişinin yerde yattığını gördüm. Ölü bedenler vardı. Korkunçtu. Alanı terkettiğimizde kanlar içinde çok sayıda kişiyi çıkardıklarını gördüm. Bir kadın vardı, bütün yüzü ve burnu çok derinden ve geniş biçimde yaralanmıştı" sözleriyle aktardı.



"CEHENNEMDEN ÇIKABİLMEK İÇİN..."



Bir görgü tanığı ise parça tesirli bomba ile yaralananların nasıl kurtulmak için birbirlerine yardım ettiklerini anlattı:



"Durumu uygun olan, konuşabilenlere sordum. Bana, böyle bir durumda bile dayanışmaya ve bu cehennemden çıkabilmek için birbirlerine yardım etmeye, birbirlerini motive etmeye çalıştıklarını anlattılar."



 



kaynak:haberler








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