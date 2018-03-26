ABD'de yaşayan Iraklı aile, 20 bin dolar karşılığında bir adamla evlendirmek istedikleri kızları bunu kabul etmeyince kızı dövüp suratına kızgın yağ döktü.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Iraklı 16 yaşındaki lise öğrencisi Maarib Al Hishmaw, anne babasının 20.000 dolar karşılığında kendisini bir adam ile görücü usulu evlendirmesini kabul etmeyince anne ve babası tarafından dövüldü. Babasının yüzüne yemek yağı döktüğü kız evden kaçtı. Polis, genç kızı bir sığınma evinde buldu.

KARDEŞLERİ İLE BİRLİKTE AİLENİN ELİNDEN ALINDI

Polis, kızın defalarca anne ve babasının şiddetine uğradığını ve ayrıca beş kardeşi ile beraber ailesinden alınıp koruma altına alındığını söyledi. Anne ve babanın yanı sıra kızın zorla evlendirilmek istendiği adamın da yargılanacağını açıklandı.

Kaynak: haberinburada