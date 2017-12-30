Aykut Kocaman'dan Dünya Yıldızına Onay Çıktı
Genç Futbolcuya Fransa'nın Lille Ekibi Talip Oldu
Boğaz Köprülerinden Otomobil Geçiş Ücreti 8,75 Tl Oldu
İstanbul'da Nostaljik Tramvay Seferleri Yeniden Başlıyor
Çalışma Hayatında Yapılan Düzenlemeler, Yeni Yılla Birlikte Yürürlüğe Giriyor
Görülmemiş Olay! Cenk Tosun Ada'da Atacak, Beşiktaş Kazanacak
Milan'ı Hakan Çalhanoğlu Kurtardı
Mehmet Ekici'ye Eski Takımı Talip Oldu!
İran Sınırında Yapımı Devam Eden Duvar İnşaatının Yarısına Gelindi
Mit'in Yeni Kalesi, Dinlemelere Ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı
3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor
Fıkra Değil Gerçek! Hiç Geçmediği Köprü Yüzünden İcralık Oldu
Başbakan'dan Edirne'ye Hızlı Tren Müjdesi: 2018'de Temeli Atılıyor
Pep Guardiola: Takımımızda 'superman' Var
Portekiz'de Şike İddialarının Ardı Arkası Kesilmiyor
Bakan Arslan: 2018'de Ulaşımda 128 Proje Hayata Geçirilecek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı
Fenerbahçe Yönetiminden Futbolculara 1 Milyon Euroluk Jest!
Trabzonspor'un Gençlerine Yüzde 400 Zam!
Burak Yılmaz'dan Büyük Başarı! Tek Başına Takıma Bedel

Görülmemiş olay! Cenk Tosun Ada'da atacak, Beşiktaş kazanacak

GÖRÜLMEMİŞ OLAY! CENK TOSUN ADA'DA ATACAK, BEŞİKTAŞ KAZANACAK

Beşiktaş Cenk Tosun'u rekor fiyatla satarken farklı bir transfer modeli ortaya koydu. Siyah-beyazlılar Cenk'in İngiltere'de atacağı gollerden para kazanacak.

Tarih : 30 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Görülmemiş Olay! Cenk Tosun Ada'da Atacak, Beşiktaş Kazanacak(10/10)6

Everton'a satılması an meselesi olan Cenk Tosun'un transfer sürecinde Beşiktaş yönetimi örnek bir model ortaya koyarak büyük takdir topladı. Birçok talibi olan Cenk'in menajerini süreçlerle ilgili bilgilendiren Başkan Fikret Orman, parayı hep ikinci plana attı, "Seni namına yakışmayacak bir kulübe sırf para için satmam" diyerek oyuncusuna verdiği değeri ortaya koydu. Ancak teklifler menajerle değerlendirildi, Cenk'in futboluna olumsuz etki etmemesi için detaylar konusunda bilgi verilmedi.

SADECE PARANIN PEŞİNDE OLMADILAR

Cenk'i sezon başında 14 milyon pounda kadar çıkan C.Palace'a satmayan Orman, Everton'la yapılan görüşmelerde oyuncusunun çıkarlarını korumaya özen gösterdi.

Son aşamada da İngiliz ekibinin yöneticileri Beşiktaş'ın istediği şartların yüzde 90'ını karşılayınca anlaşma imza aşamasına geldi. Yapılan mukavele bütün detayıyla Başkan Fikret Orman tarafından gözden geçirildi. İmzalanan anlaşma, bundan sonra oyuncu satacak kulüpler için tarihi bir model olma özelliği de taşıyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMÜ PEŞİN ÖDENECEK

Beşiktaş bir sonraki satıştan pay almakla kalmadı, Everton'da atacağı gollerle eski kulübüne para kazandırması da sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre Çenk'in Everton'da belli gol barajlarını aşması durumunda Beşiktaş'ın kazasına da ekstra gelirler girecek.

Everton'un ligde elde edeceği sıralama da Kartal'a prim olarak dönecek. Bu anlaşma kapsamında Siyah-Beyazlılar'ın kasasına 25 milyon euro girecek. Paranın bir bölümü peşin ödenecek. Cenk de yıllık 4 milyon euro garanti para karşılığı, 4.5 sezonluk imza atacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Görülmemiş  Olay  Cenk  Tosun  Ada  Da  Atacak  Beşiktaş  Kazanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER