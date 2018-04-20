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Görüntü Erzurum'dan! Gübre, atı bataklık gibi yuttu

GÖRÜNTÜ ERZURUM'DAN! GÜBRE, ATI BATAKLIK GİBİ YUTTU

Erzurum'un Narman ilçesi Tuzla Mahallesi'nde hayvan gübresine batan at, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren uğraşı sonucu kurtarıldı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : Görüntü Erzurum'dan! Gübre, Atı Bataklık Gibi Yuttu(9/10)5

Erzurum Büyükşehir Narman itfaiye ekipleri gelen bir ihbar üzerine olayın olduğu Tuzla Mahallesi Kızıllar mevkiine gittiklerinde Cumhur Selvi'ye ait atın hayvan gübresine battığını gördü. At, yarım saat süren bir çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

"GEÇ KALSAK BATIP ÖLEBİLİRDİ"

Erzurum Büyükşehir Narman İtfaiye ekiplerinden Adem Köroğlu, "Gelen bir ihbarı değerlendirdik. Olay yerine gittiğimizde atın kafası ve sırtı gözüküyordu, Biraz daha geç kalsak tamamen batıp ölebilirdi. Hemen ekip arkadaşlarımla birlikte ata halatlarımızı bağlayıp çekerek çıkardık." dedi.

İşte görenleri şaşkına uğratan olayın fotoğrafları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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