Bu Durgun Su 5 Canı Birden Yuttu! 2 Kişi Hala Aranıyor
Görüntüler İstanbul'dan! Kore Uçağı, Thy Uçağına Çarptı
Ankara'da Kritik Maç Başladı
Havada 'garip Koku' Paniği! Yolcular Fenalaştı, Uçak Acil İniş Yaptı
Türkiye'nin Hamlesi Sonuç Verdi! İhracat 875 Milyon Doları Aştı
Fikret Orman Yönetimi İbra Edildi
'buluntu Flash Bellek'i Hazırlamıştı, Fetö'nün Hususi İmamı Yakalandı
Altın Kemer Maçında Türk Boksörün Rakibi Belli Oldu
Bursa Evinde Fırtına'ya Kapıldı
Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı
Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
Emeklilere Ucuz Ev Müjdesi! Başvurular Haziran'da Alınacak
5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
Bursaspor, Batalla'ya Omuzlarda Veda Etti
Almanya'da Tayfun Korkut Fırtınası!
Real Madrid Macerası Başlamadan Bitti
İstanbul'un Trafik Çilesine Son Verecek Dev Proje, Yıl Sonu Açılıyor
Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız

Görüntüler İstanbul'dan! Kore uçağı, THY uçağına çarptı

GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! KORE UÇAĞI, THY UÇAĞINA ÇARPTI

Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore uçağı THY uçağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle THY uçağının Kuyruğundaki dikey stabileze kırıldı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Görüntüler İstanbul'dan! Kore Uçağı, Thy Uçağına Çarptı(10/10)6

Türk Hava Yolları'nın(THY) Airbus 321 tipi uçağının kuyruğuna Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore'nin Air Asiana uçağının kanadı çarptı

UÇAĞIN KUYRUĞUNDAKİ DİKEY STABİLEZE KIRILDI

İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları'na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.

KORELİ ŞİRKETİN UÇAĞINDA DA HASAR MEYDANA GELDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Güney Koreli şirketin uçağının kanadında da hasar meydana geldi.

DHMİ İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Görüntüler  İstanbul  Dan  Kore  Uçağı  Thy  Uçağına  Çarptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER