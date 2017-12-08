Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz
Trabzonspor'a Ceza Yağdı
Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
Abd'den Sonra Çekya Da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Kabul Etti
Kabin Memurunun Fotoğrafını Çeken Yolcu Uçaktan Atıldı
Konyaspor, Guimaraes İle 1-1 Berabere Kaldı, Avrupa Ligine Veda Etti
Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık
Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok
Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

Görüşüne katılmıyorum deyip Fatih Portakal'ı eleştirdi

GÖRÜŞÜNE KATILMIYORUM DEYİP FATİH PORTAKAL'I ELEŞTİRDİ

FOX'ta sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı ilk kez eleştirdi. Küçükkaya, "Bir gazetecinin çok arkadaşı olmalı." diyerek Fatih Portakal'ın görüşlerine katılmadığını belirtti.

Tarih : 08 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Görüşüne Katılmıyorum Deyip Fatih Portakal'ı Eleştirdi(8/10)4

Hafta için her gün FOX TV de sabah programı 'Çalar Saat' sunan İsmail Küçükkaya, bu sabahki yayında izleyenleri şaşırttı. İlk kez Fatih Portakal'ı eleştiren Küçükkaya, "Fatih Portakal'a katılmıyorum." dedi.

"BUNU SÖYLEMEDEN GEÇERSEM SAMİMİYETSİZ OLUR"

Fatih Portakal, geçtiğimiz akşam "Benim çok az arkadaşım var." demişti. İsmail Küçükkaya bu sözleri eleştirerek "Bir gazetecinin iktidar olsun, muhalefet olsun belli bir mesafede ilişkiler kurması lazım. Bir gazeteci herkesle görüşür ama aradaki mesafeyi koruyacak. Bunu söylemeden geçersem samimiyetsiz olur." dedi.

"HER ZAMAN GÖRÜŞLERİMİZ AYNI DEĞİL"

Fatih Portakal kardeşimi çok severim diyen Küçükkaya "Çoğu zaman görüşlerimiz paralel gider ama her zaman değil bazende görüş ayrılığımız olur." diyerek Fatih Portakal'ı canlı yayında eleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Görüşüne  Katılmıyorum  Deyip  Fatih  Portakal  I  Eleştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER