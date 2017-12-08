FOX'ta sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı ilk kez eleştirdi. Küçükkaya, "Bir gazetecinin çok arkadaşı olmalı." diyerek Fatih Portakal'ın görüşlerine katılmadığını belirtti.

Hafta için her gün FOX TV de sabah programı 'Çalar Saat' sunan İsmail Küçükkaya, bu sabahki yayında izleyenleri şaşırttı. İlk kez Fatih Portakal'ı eleştiren Küçükkaya, "Fatih Portakal'a katılmıyorum." dedi.

"BUNU SÖYLEMEDEN GEÇERSEM SAMİMİYETSİZ OLUR"

Fatih Portakal, geçtiğimiz akşam "Benim çok az arkadaşım var." demişti. İsmail Küçükkaya bu sözleri eleştirerek "Bir gazetecinin iktidar olsun, muhalefet olsun belli bir mesafede ilişkiler kurması lazım. Bir gazeteci herkesle görüşür ama aradaki mesafeyi koruyacak. Bunu söylemeden geçersem samimiyetsiz olur." dedi.

"HER ZAMAN GÖRÜŞLERİMİZ AYNI DEĞİL"

Fatih Portakal kardeşimi çok severim diyen Küçükkaya "Çoğu zaman görüşlerimiz paralel gider ama her zaman değil bazende görüş ayrılığımız olur." diyerek Fatih Portakal'ı canlı yayında eleştirdi.

Kaynak: haberinburada