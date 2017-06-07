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göz-göz'de hedefler büyük

GÖZ-GÖZ'DE HEDEFLER BÜYÜK

Göztepe'nin 14 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'de yankı uyandırırken, sarı-kırmızılar da başarı çıtasını yukarı koydu.

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:12
Puan Ver : Göz-Göz'de Hedefler Büyük(10/10)8


Göztepe'nin 14 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'de yankı uyandırırken, sarı-kırmızılar da başarı çıtasını yukarı koydu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takımı Süper Lig'e çıkaran başkanların arasına ismini altın harflerle kazırken, Süper Lig'de hedefi büyüttüklerini ifade etti. Deplasmanlarda portatif tribünlü, tuvaleti bile olmayan statlarda maç oynayarak buralara geldiklerini belirten Sepil, "Artık yükselişe geçtik. O günleri unutmadan, hedefi büyüttük. Hayalimiz yeniden Avrupa Kupaları'nda mücadele eden Göztepe'yi yaratmak" şeklinde konuştu.



İLK KUTLAMA TERİM'DEN

Kulübe ilk kutlamanın da kariyerine İzmir ekibinde başlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'den geldiğini söyleyen Sepil, tecrübeli çalıştırıcının "Başkan şampiyonluğun zafer sarhoşluğu 3 gün sürer. Şimdi doya doya şampiyonluğu yaşa. Ancak 4. gün işin çok zor. Büyük sorumluluğun var. Aman dikkat" diyerek uyarıda bulunduğunu dile getirdi. Sepil, sorumluluğun bilincinde olduklarını ve Süper Lig'de kalıcı olacaklar sözünü Terim'e verdiğini aktardı. Göztepe Başkanı Terim'den sezon planlaması ile ilgili destek istediklerini sözlerine ekledi.



 



kaynak:sabah








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