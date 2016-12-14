

Bilim insanları, mavi gözlü tüm insanların aynı ataya sahip olduğunu keşfetti. Mavi renk göz, yaklaşık 6000-10000 yıl önce ortaya çıkan bir genetik mutasyon sonucu oluşmuş ve mavi gözlü herkesin silsilesi Karadeniz'de yaşamış olan bu ataya ulaşıyor.





Açık renk gözlü kadınların koyu renk gözlü kadınlardan daha az doğum sancısı çektiği de araştırmanın ilginç bulgularından biri.





Koyu renk gözlü insanlar alkolün etkilerini daha çabuk hissediyor, dolayısıyla daha az alkol tüketiyorlar. Açık renk gözlüler ise alkolün etkisini daha geç hissettikleri için daha fazla alkol tüketmeye meyilli oluyorlar.





Açık renk gözlü kadınların koyu renk gözlü kadınlardan daha az doğum sancısı çektiği de araştırmanın ilginç bulgularından biri.





AÇIK RENK GÖZLÜLER DAHA ÇOK ALKOL TÜKETİYOR





Koyu renk gözlü insanlar alkolün etkilerini daha çabuk hissediyor, dolayısıyla daha az alkol tüketiyorlar. Açık renk gözlüler ise alkolün etkisini daha geç hissettikleri için daha fazla alkol tüketmeye meyilli oluyorlar.





KOYU RENK GÖZLÜLER DAHA İYİ FUTBOL OYNUYOR





Göze rengini veren melanin, aynı zamanda beynin tepki merkezinin de daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Bu da koyu renk gözlü insanların futbol ya da frizbi gibi çabuk tepki gerektiren sporlarda daha başarılı olmalarını sağlıyor.





AÇIK RENK GÖZLÜLER DAHA İYİ ÖĞRENCİ OLUYOR





Beyindeki yavaş tepki süreci, açık renk gözlülerin planlama gerektiren aktivitelerde daha başarılı olmasını sağlıyor.





Açık renk gözlülerin, ders çalışmak, golf oynamak gibi planlama ve süreklilik gerektiren aktivitelerde daha başarılı oldukları tespit edildi.







kaynak:habertürk



















