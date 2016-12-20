Göz altı kırışıklıkları yaşla birlikte gelen, bazen cilt tipine göre daha çok veya az oluşan, beslenme, yaşam tarzı ve stresle yakından ilgili, pek çok kişinin problemidir.



Kırışıklıkların oluşma hızını yavaşlatmak için geç kalmış sayılmazsınız. Düzenli bir beslenme programı oluşturup özellikle antioksidan işlevi gören sebze ve meyveleri tüketmek size yardımcı olacaktır. Her sağlık sorunu için tavsiye edilen düzenli egzersiz göz altı kırışıklıklarını azaltmak içinde geçerli. Egzersiz kaslarınızı ve cildinizi sıkılaştırır.



Uyku düzeniniz bozuksa ya da gerekenden az uyuyorsanız kırışıklıklar artacağı gibi göz çevresinde de morluklar ve torbalar oluşmaya başlayacaktır. Her gün yatağa aynı saatte girip tatil günleri dahil olmak üzere aynı saatte kalkarsanız vücudunuz bir süre sonra biyolojik saatini buna göre ayarlayacaktır.



Gün içinde yüzünüzü soğuk suyla bir kaç kez yıkamak gözenekleri küçültür ve cildinizi tazeler. Ayrıca kırışıklık olsun olmasın cilt sağlığını korumak için günde en az 8 bardak su içmelisiniz. Susuz kalan cilt kurur, esnekliğini kaybeder, gözenekler büyür ve kırışıklıklar artar. Günümüzün çalışma ve şehir ortamında stresten tamamen kurtulmak mümkün olmuyor ancak stresi kontrol altına alarak cildinize vereceği zararları azaltabilirsiniz. Nefes teknikleri, spor ve yoga stresi düşürmeye yardımcıdır.Güneşin zararlı ışınları (UV) cildin kırışmasında önemli bir etkisi olan serbest radikalleri tetikler. Bu yüzden güneşe çıktığınızda gözlerinizi gözlükle, siperlikli bir şapkayla korumalısınız. Yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce sürerseniz daha etkili olacaktır. Cildi besleyici ve nemlendirici özelliği olan üzüm çekirdeği yağı kırışıklarla mücadele için iyi bir yardımcıdır. Yaşlanmanın etkilerini azaltır ve antioksidan olarak cildin temizlenmesini sağlar.



Yine bir antioksidan olan E vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek veya multivitamin takviyesi kullanmak gözle görülür etki sağlayacaktır. Gece yatmadan E vitamini kapsülünden çıkan sıvıyı göz altlarına sürebilirsiniz. Ayrıca üzün ve ananas iyi birer E vitamini kaynağıdır. Göz altlarında bir hafta boyunca Hindistan cevizi yağı kullanarak etkisini görebilirsiniz. Nemlendirici Hindistan cevizi yağını hafifçe masaj yaparak her gün göz altlarına sürün.



Doğal yağı ile iyi bir nemlendirici olan Avokado‘yu göz altları ve alın bölgesinde kullanabilirsiniz. Göz altı ve çevresinde oluşan kırışıklıkların görünümünü azaltmak için salatalık suyu ya da salatalık dilimleri kullanabilirsiniz. Özellikle ince ve fazla derin olmayan çizgiler için etkilidir.







kaynak:sonhaber