GÖZALTILARIN 75'İ UYGULANDI
Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 189 avukatın yakalanması için ev ve ofislerine ekipler baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 75 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
kaynak:sabah
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