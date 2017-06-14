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GÖZALTILARIN 75'İ UYGULANDI


GÖZALTILARIN 75'İ UYGULANDI
Tarih : 14 Haziran 2017, 12:33
Puan Ver : Gözaltıların 75'i Uygulandı(7/10)7




Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 189 avukatın yakalanması için ev ve ofislerine ekipler baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 75 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



 



kaynak:sabah










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