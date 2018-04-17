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Gözaltına alınmaya çalışılırken, polislerin yanında vuruldu

GÖZALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIRKEN, POLİSLERİN YANINDA VURULDU

Gaziantep'te, gözaltına alınan genç adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, polislerin yanında tabancayla vurularak öldürüldü.

Tarih : 17 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Gözaltına Alınmaya Çalışılırken, Polislerin Yanında Vuruldu(10/10)6

Gaziantep'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenen Uğur Bakır (38), gözaltına alındı. Bakır, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından polislerin arasında tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalaması için çalışma başlatıldı.

SALDIRGAN, POLİSLERİN ARASINDA 5 EL ATEŞ ETTİ

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda Uğur Bakır, dün Yaprak Mahallesi'nde polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında, 'hakaret' suçundan arandığı belirlenince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Bakır, bugün adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Uğur Bakır, polis aracından indirildiği sırada, kimliği belirsiz bir kişi arkadan yaklaşarak üzerindeki tabancayı çekip, polislerin arasındaki Bakır'a 5 el ateş etti. Bakır, kanlar içinde yerde kalırken, olay yerinde kargaşa yaşandı. Saldırgan da koşarak olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Uğur Bakır, hemen alındığı Acil Servis'te yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bakır'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİSLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polisler, olay sonrası kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalaması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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