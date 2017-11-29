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Gözaltındaki Prens Serbest Kalmak İçin Dünyaları Verdi: Tam 1 Milyar Dolar!

GÖZALTINDAKİ PRENS SERBEST KALMAK İÇİN DÜNYALARI VERDİ: TAM 1 MİLYAR DOLAR!

Suudi Arabistan'da ay başında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Prens Miteb bin Abdullah'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma sonucu serbest bırakıldığı açıklandı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 11:50
Puan Ver : Gözaltındaki Prens Serbest Kalmak İçin Dünyaları Verdi: Tam 1 Milyar Dolar!(6/10)2

Suudi Arabistan'da ay başında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prens Miteb bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı açıklandı.

1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Yetkililer, Prens Miteb'in serbest kalabilmek için hükümetle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını belirtti. AFP'ye konuşan Suudi hükümetine yakın bir kaynak, Prens Miteb'in Salı sabahı serbest bırakıldığını söyledi.

Gözaltındaki 3 kişinin daha salıverilmek için hükümetle anlaşmaya vardığı belirtiliyor. 4 Kasım'da başlatılan yolsuzluk operasyonunda 200'den fazla prens ve iş adamı tutuklanmıştı.

SİYASİ OLARAK EN NÜFUZLU AİLE MENSUBUYDU

Tutuklanmadan önce Ulusal Muhafızlar Bakanı olan Mutaib bin Abdullah, operasyon kapsamında tutuklanan siyasi olarak en nüfuzlu kraliyet ailesi mensubuydu. Prens Miteb aynı zamanda Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın kuzeni ve eski kral Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu.

VELİAHT PRENS OPERASYON BAŞLATMIŞTI

64 yaşındaki Prens, operasyonun başladığı gün bakanlık görevinden alınmıştı. Tutuklanan prens ve iş adamları, lüks bir otelde tutuluyor.

81 yaşındaki Kral Selman bin Abdülaziz el Suud'un da desteğini alan veliaht prensi Muhammed bin Selman, geçen hafta New York Times gazetesine verdiği demeçte ülkesindeki değişimi bir an önce tamamlamak istediğini söylemişti:

"Ülkemiz 1980'lerden bu yana yolsuzluktan çok çekti. 'Aklımdakileri tamamlayamadan ölmekten korkuyorum. Hayat çok kısa ve birçok şey olabilir, kendi gözlerimle görmek istiyorum. Bu yüzden aceleci davranıyorum".

Operasyonların halktan da büyük ölçüde destek gördüğü belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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