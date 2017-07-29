28 yıldır elinin hamuruyla Aydos'ta ormanların koruyucusu haline gelen 58 yaşındaki Ayda Kır, boynunda dürbünü elinde oyası, kulağı telsizde gözetleme kulesinde çalışıyor. İstanbul'un ciğerleri olan Aydos Ormanları ve Kır'ın çalıştığı gözetleme kulesinin eşsiz manzarası ise havadan görüntülendi.

BOYNUNDA DÜRBÜNÜ, KULAĞI TELSİZDE GÖZETLEME KULESİNDE ÇALIŞIYOR25 yıl önce eşiyle birlikte Aydos Ormanlar'nı yangın tehlikelerine karşı gözetlemeye başlayan 58 yaşındaki Ayda Kır, boynunda dürbünü elinde oyası, kulağı telsizde gözetleme kulesinde çalışıyor.

İSTANBUL'UN CİĞERLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'un ciğerleri olan Aydos Ormanları ve Ayda Kır'ın çalıştığı gözetleme kulesinin eşsiz manzarası havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde gözetleme kulesinin manzarası gözler önüne serildi.

ORMANDA DUMAN GÖRDÜĞÜNDE HEMEN TELSİZİYLE MERKEZE BİLDİRİYOR

Eşi emekli olduktan sonra Aydos Gözetleme Kulesi'nde çalışmaya devam eden Kır, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak bir yaşam sürme imkanı yakaladı. Gözetleme kulesindeyken elinde oyası telsizini can kulağıyla dinleyen Kır, saat başı kulenin merkezine rapor verdi. Yaşam kaynağı ormanları gözetleyen Kır, ormanda bir duman gördüğünde hemen telsiziyle merkeze bildiriyor.

KULEDEKİ TELSİZİN ÜSTÜNE KENDİ DİKTİĞİ DANTELLERİ ÖRTTÜ

Kır'dan gelen ihbarın ardından duman bulunan bölgeye hareket eden orman itfaiyesi ekipleri yangını büyümeden önlemek için merkezden yangın söndürme araçlarıyla hızla hareket ediyor. 28 yıldır yaşadığı gözetleme kulesine çok alıştığını söyleyen Kır, kuledeki telsizin üstüne bile kendi diktiği dantelleri örttü. Kır'ın hem ev hanımlığı hem yaptığı iş herkese örnek oldu.

"TELSİZİ DİNLEMEK İÇİN MCBUR BURADA YATACAĞIZ"

İşi sayesinde şehirden uzak doğal bir yaşam sürme fırsatı yakaladığı söyleyen 58 yaşındaki Ayda Kır, "Zorluğu vardı ama alıştım buraya evde duramıyorum. Yazları da serin burası, dürbünle sağı solu gözetleme yapıyoruz. Duman çıkınca haber veriyoruz zor oluyor tek başına da gelinim var. Alıştım ben tabi, alışmayan duramaz zor gelir, 2-3 gün dursa sıkılır 1 hafta geçse sıkılır gider. Çocuklarımın hanımı "Biz burada duramayız" diyor. Telsizi dinlemek için mecbur burada yatacağız. Aşağıya yemek, çay için mecbur ihtiyaç için iniyorum. İnerken haber veriyorum. Canım sıkılıyor mecbur yazma, el işi falan yapıyorum. Gözetleme yapıyorum öyle zaman geçiyor" dedi.

YEMYEŞİL, SAKİN, DOĞAL, GÜZEL BİR ORTAM BURADA YAŞAMAK GÜZEL OLUYOR

Ormanın içinde yaşamanın kısa süreli olduğunda çok güzel olduğunu ifade eden Ayda Kır'ın gelini Şeyma Kır, "Gezmek amaçlı 1 2 gün için güzel bir yer ama sürekli olarak kalınca insan ister istemez sıkılıyor. Güzel tarafı ormanda temiz hava içinde zor tarafı da özel hayatı olmuyor. Ben arada sırada geldiğim için benim için iyi bir şey. Yemyeşil, sakin, doğal, güzel bir ortam burada yaşamak güzel oluyor ama sürekli olduğu zaman zor oluyor, insan sıkılıyor. Çocuklar durmak istemiyor burada" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada