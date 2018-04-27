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Gözler 15:00'e çevrildi! Erdoğan, Destici ile görüşecek

GÖZLER 15:00'E ÇEVRİLDİ! ERDOĞAN, DESTİCİ İLE GÖRÜŞECEK

Son Dakika! İttifak görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici ile saat 15.00'te bir araya gelecek.

Tarih : 27 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Gözler 15:00'e Çevrildi! Erdoğan, Destici İle Görüşecek(10/10)6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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