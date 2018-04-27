GÖZLER 15:00'E ÇEVRİLDİ! ERDOĞAN, DESTİCİ İLE GÖRÜŞECEK
Son Dakika! İttifak görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici ile saat 15.00'te bir araya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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