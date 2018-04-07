ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Amerikan ekonomisinde büyümenin hızlandığını belirterek, "Meslektaşlarım ve ben, ekonomi genel olarak şu anki seyrini koruduğu müddetçe politika faizinde kademeli artışların hedeflerimize ulaşmak için en iyi yol olduğuna inanıyoruz" dedi.

"PİYASA GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR"

Powell, Chicago'da yaptığı konuşmada ülke ekonomisini ve para politikasını değerlendirdi.

ABD ekonomisinin, küresel finansal krizden sonra yavaşça toparlanmasına karşın büyümenin son dönemde ivme kazandığını vurgulayan Powell, iş gücü piyasasının yaklaşık 20 yılın en düşük işsizlik oranıyla güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Powell, enflasyonun da son yıllardaki zayıf seyrinin ardından yükselme işaretleri gösterdiğine işaret ederek, "Geçen birkaç ayda aylık enflasyon göstergeleri yükseldi ve yıllık enflasyon bu bahar, geçen seneki zayıf okumaların hesaplamadan çıkmasıyla kayda değer şekilde artmalı" değerlendirmesini yaptı.

"SABIRLI YAKLAŞIMIMIZ RİSKLERİ AZALTTI"

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son 2,5 yıldır ABD ekonomisindeki gelişmeler ışığında kademeli parasal sıkılaştırmaya yöneldiğini anımsatan Powell, "FOMC'nin sabırlı yaklaşımının, ekonominin yeniden sıfır faiz seviyesine dönülmesine neden olabilecek beklenmedik bir darbe almasına yönelik riskleri azalttığının" altını çizdi.

"KADEMELİ FAİZ ARTIŞINI HEDEFLİYORUZ"

Powell, "FOMC'nin kademeli yaklaşımı meyvelerini verdi ve bugün sahip olduğumuz güçlü ekonomiye katkıda bulundu." diyerek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarım ve ben, ekonomi genel olarak şu anki seyrini koruduğu müddetçe politika faizinde kademeli artışların hedeflerimize ulaşmak için en iyi yol olduğuna inanıyoruz. Faizleri çok yavaş şekilde artırmak para politikasını aniden sıkılaştırmaya neden olabilir ve bu ekonomik büyümeyi tehlikeye sokabilir. Faizleri çok hızlı artırmak ise enflasyonun ısrarla yüzde 2 hedefimizin altında kalmasına yol açabilir. Kademeli faiz artışları, bu iki riski dengelemeyi hedefliyor."

DOLARIN YÜKSELİŞ SEYRİ TAHMİN EDİLİYOR

Doların TL karşısındaki yükseliş seyri devam ederken FED'den gelen faiz artışı açıklamasının bu seyirde kalıcı etkiler oluşturması tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada