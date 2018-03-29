GÖZLER MÜNBİÇ'TEYKEN TRUMP'TAN FLAŞ SURİYE ÇIKIŞI: ÇEKİLECEĞİZ
ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz' açıklamasında bulundu. Trump, "Biraz da oradaki diğer ülkeler ilgilensin" dedi.
MACRON İLE GÖRÜŞMESİNDE TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNE DEĞİNMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine değinilmişti. Trump'ın bu açıklamasınında bu görüşmenin ardından gelmesi büyük ilgi çekti.
Kaynak: haberinburada
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