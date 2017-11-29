Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısında konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Nusret küçücük bir işletme. Şuan da başarılı bir şekilde gidiyor. Bir adım sonrasında da borsaya gelmek isterse gelebilir. Çünkü yeterli kurumsallık ölçeğini yakalamış olacak. Biz klasik Nusret, orada küçük bir işletmeyken onu borsa şirketi yapsak, yeterinden fazla da fon sağlasak bu başarıyı sağlayamazdı" dedi.

ATSO'nun Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısına Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ konuşmacı olarak katıldı. Meclis toplantısının ardından 2017 Yılı Antalya'nın "Fark Yaratan Kadın Girişimcileri Ödüllü Yarışması'nda" dereceye giren kadınlara plaket sunumu gerçekleştirildi.

"NUSRET BU BAŞARIYI SAĞLAYAMAZDI"

Nusret'in son dönemlerde çok popüler olduğunu söyleyen Karadağ, "Tayland'a gittik, Dünya Borsalar Federasyonu'na, Bangkok'ta bile 'Nusret istiyoruz biz başkanım. Nusret açsın buraya' filan diyorlar. Şimdi Nusret küçücük bir işletme., Doğuş Grubu Ferit Bey ona bir risk sermayesi mantığıyla fon ve kurumsallık sağlıyor. Şuan da başarılı bir şekilde gidiyor. Bir adım sonrasında da borsaya gelmek isterse gelebilir. Çünkü yeterli kurumsallık ölçeğini yakalamış olacak. Biz klasik Nusret, orada küçük bir işletmeyken onu borsa şirketi yapsak, yeterinden fazla da fon sağlasak bu başarıyı sağlayamazdı. Biz böyle fazla fonlamanın şımarttığı, başarısız kıldığı değersiz yatırımlara, lüks tüketime dönüştüğü ve bu sebeple kısa ve orta vadede batan aile şirketlerini de görüyoruz. Fonlama onun için ayarında olmak zorunda, fazlası narkoz etkisi yapıyor. Bozuyor işletmeleri. Doğru vadede, doğru maliyette yeterli kurumsallık ve denetim birlikte verildiğinde anlamlı hale geliyor fonlama. Yoksa işletmelere başarı getirmiyor" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada