

“İster 35'inizde yaşlanmanın ilk işaretlerini görmeye başladığınız dönemde olun isterse cildinizin doğum tarihinizi sır olmaktan çıkardığı 55'inizde, her hâlükârda kırışıkları azaltmanın yollarını aramak muhtemelen gündeminizdedir” dedi.











Op. Dr. Belma Şahin, “Birçoğumuzun kırışıklıklara karşı olan savaşı kaybettiğini, gençlik ışıltımızın azalmasını çaresizce izlediğini görüyorum” diyen Op.Dr.Belma Şahin, “Birçok kadın ve erkek cilt yaşlanmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyor, ancak bugün sahip olunan bilgi ve teknoloji sayesinde gerçekten hissedilen yaşta görünebilmek mümkün.İşte kırışıklıkların azaltılmasında gerçekten işe yarayanlar” diye konuştu.



GÖZLERİNİZİ KISMAYIN, OKUMA GÖZLÜĞÜ KULLANIN







Gözleri kısmak gibi tekrarlanan her türlü yüz hareketinin yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına ve cilt yüzeyinin altında derin çizgi oluşmasına sebep olduğunu anlatan Op.Dr.Belma Şahin, “Bir diğer önemli nokta ise güneş gözlüğü takılmasıdır. Güneş gözlüğü göz etrafındaki deriyi güneşin hasarından korur ve dahası gözlerinizi kısmanıza engel olur. Uykunuzu yeterli derecede alın. Yeteri kadar uyku almadığınız zaman vücudunuz, cilt hücrelerini bozan ekstra kortizol üretimi yapar “yeterince dinlenin, böylece vücudunuz cildin daha kalın, daha “elastik” ve daha az kırışık olmasını sağlayan HGH - büyüme hormonunu daha fazla üretecektir” dedi.







Tütün ürünleri kullanılmamasını öneren Op.Dr.Belma Şahin, “Bazı araştırmalar halen tartışmaya açık olsa da, her gün daha fazla çalışma sigara içmenin bilhassa cildin önemli bileşen maddelerinden olan kolajen ve elastin yapısını bozan enzim salgılayarak cildi yaşlandırdığını doğrulamaktadır. Kardeşler üzerinde yapılan çalışmalar sigara içen kız veya erkek kardeşlerin içmeyenlere oranla yüzde 40 daha fazla kırışıklığa sahip olduğunu bulmuştur.







Sırt üstü uyuyun.







Bazı pozisyonların bir sonraki sabah cildin yüzeyinde aşınmaya sebep olan ve kalkar kalmaz kaybolmayan uyku çizgilerinin - kırışıklıklarının oluşumuna yol açmaktadır. Yan uyumak yanaklarınızda ve çenenizdeki kırışıklıkları arttırırken yüz üstü uyumak ise kaş hattınızda paralel çizgi oluşmasına sebep olur. Kırışıklık oluşumunu azaltmak için sırt üstü uyumanızı tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.







kaynak:sonhaber