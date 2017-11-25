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Gözlerine inanamadılar! Balıkçı ağına İnsansız Hava Aracı takıldı

GÖZLERİNE İNANAMADILAR! BALIKÇI AĞINA İNSANSIZ HAVA ARACI TAKILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçıların denize bıraktığı ağa, İnsansız Hava Aracı takıldı. İHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığına ait olduğu belirlendi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 23:20
Puan Ver : Gözlerine İnanamadılar! Balıkçı Ağına İnsansız Hava Aracı Takıldı(9/10)5

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçıların denize bıraktığı ağa İnsansız Hava Aracı takıldı.

ATTIKLARI AĞI ÇEKİNCE GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Kefken'de balık tutmak için denize açılan balıkçılar, attıkları ağı çektiklerinde bir İHA ile karşılaştı. Daha sonra kıyıya gelen balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA İHA'NIN KAYNAĞINI TESPİT ETTİ

Bunun üzerine olay yerine gelen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri İHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığına ait olduğunu belirledi.Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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