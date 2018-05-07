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Göztepe Avrupa Yolunda Yara Aldı: 0-0

GÖZTEPE AVRUPA YOLUNDA YARA ALDI: 0-0

Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Yeni Malatya ile 0-0 berabere kaldı. İzmir temsilcisi Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Avrupa yolunda büyük yara aldı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Göztepe Avrupa Yolunda Yara Aldı: 0-0(10/10)6

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma şansı devam eden Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

GÖZTEPE, AYAĞINA GELEN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Göztepe, evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan İzmir ekibi, Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanırsa bitime 2 maç kala beşinci sıraya yükselecekti fakat ayağına gelen fırsatı değerlendiremedi.

YENİ MALATYASPOR'UN 3 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Seyir zevki yüksek geçen ve birçok pozisyonu değerlendiremeyen iki ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Deplasman ekibi Yeni Malatyaspor'u 3 topu direkten döndü.

Alınan 1 puan ile Göztepe, 48 puana ulaşıp 6. sıraya yükselirken, Yeni Malatyaspor 40 puan ile 10. sıraya yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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