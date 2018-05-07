GÖZTEPE AVRUPA YOLUNDA YARA ALDI: 0-0
Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Yeni Malatya ile 0-0 berabere kaldı. İzmir temsilcisi Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Avrupa yolunda büyük yara aldı.
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma şansı devam eden Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
GÖZTEPE, AYAĞINA GELEN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Göztepe, evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan İzmir ekibi, Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanırsa bitime 2 maç kala beşinci sıraya yükselecekti fakat ayağına gelen fırsatı değerlendiremedi.
YENİ MALATYASPOR'UN 3 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
Seyir zevki yüksek geçen ve birçok pozisyonu değerlendiremeyen iki ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Deplasman ekibi Yeni Malatyaspor'u 3 topu direkten döndü.
Alınan 1 puan ile Göztepe, 48 puana ulaşıp 6. sıraya yükselirken, Yeni Malatyaspor 40 puan ile 10. sıraya yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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