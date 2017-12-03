GÖZTEPE, DEPLASMANDA KARABÜKSPOR'U TEK GOLLE GEÇTİ
Süper Ligde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 24'e çıkardı.
Süper Ligin 14. haftasında Kardemir Karabükspor evinde Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Göztepe oldu.
Kardemir Karabükspor mücadelenin 33. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Yatabare'nin vuruşunda Göztepe kalecisi Beto gole izin vermedi. Beto, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Kayserispor deplasmanında da penaltı vuruşunda kaleisni gole kapatmıştı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık beraberlik ile gitti.
JAHOVIC'TEN ALTIN GOL
Göztepe 58. dakikada Adis Jahovic'in golü ise Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti. Golcü oyuncu bu golle ligdeki 12. golünü atmış oldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Göztepe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Kaynak: haberinburada
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