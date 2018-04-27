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Göztepe, Evinde Konuk Ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-0 Yendi
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Göztepe, Evinde Konuk Ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-0 Yendi

GÖZTEPE, EVİNDE KONUK ETTİĞİ KARDEMİR KARABÜKSPOR'U 5-0 YENDİ

Spor Toto Süper Ligde Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi ve maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Göztepe, Evinde Konuk Ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-0 Yendi(7/10)3

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Kaynak: haberinburada



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