GÖZTEPE, EVİNDE KONUK ETTİĞİ KARDEMİR KARABÜKSPOR'U 5-0 YENDİ
Spor Toto Süper Ligde Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi ve maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.
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Kaynak: haberinburada
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