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Göztepe, Galatasaray'dan Ayrılan Hakan Balta'yla Anlaştı
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Göztepe, Galatasaray'dan Ayrılan Hakan Balta'yla Anlaştı

GÖZTEPE, GALATASARAY'DAN AYRILAN HAKAN BALTA'YLA ANLAŞTI

Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Hakan Balta'yla anlaştı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : Göztepe, Galatasaray'dan Ayrılan Hakan Balta'yla Anlaştı(10/10)6

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve Igor Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta, Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'ye transfer oluyor. Son olarak Galatasaray ile yollarını ayıran sağ bek Sabri Sarıoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Hakan Balta'yla da görüşmelerini hızlandırdı.

GEÇEN SEZON 23 MAÇTA OYNADI

Tecrübeli oyuncunun adı daha önce Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor ve Bursaspor ile de anılmıştı. Kadro dışı kalan Hakan Balta bir süredir çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak sürdürüyordu. 2018 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Hakan Balta geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın formasıyla 23 resmi maçta oynadı.

(beIN Sports)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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