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Göztepe, Gouffran Transferini Game Of Thrones Diziyle Duyurdu
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Göztepe, Gouffran Transferini Game of Thrones Diziyle Duyurdu

GÖZTEPE, GOUFFRAN TRANSFERİNİ GAME OF THRONES DİZİYLE DUYURDU

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, en son Newcastle United forması giyen Fransız golcü Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, bu transferi "Game of Thrones" dizisiyle duyurdu.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 18:30
Puan Ver : Göztepe, Gouffran Transferini Game Of Thrones Diziyle Duyurdu(9/10)5

Göztepe, son olarak Newcastle United forması giyen Fransız oyuncu Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Golcü oyuncu imzanın ardından Avusturya kampına katılmak üzere İzmir'den ayrıldı.

KARİYERİ CAEN'DE BAŞLADI

25 Mayıs 1986 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Gouffran altyapısında yetiştiği Caen ile profesyonel olduktan sonra 2008/2009 sezonuna kadar burada forma giydi.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

2008/2009 sezonu ile Bordeaux kariyerine başlayan Fransız oyuncu 4,5 sezon boyunca Bordeaux forması ile 140 Fransa Ligi maçında forma giyerken Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Fransa Kupası maçlarında da ter döktü. Gouffran bu süreçte 1 lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Kupası şampiyonluğu kazandı.

2012/2013 sezonunun ikinci yarısında İngiltere'ye giderek Newcastle United ile yeni bir sayfa açan Gouffran; 88 Premier Lig, 39 Championship maçında görev aldı. Gouffran 2016-2017 sezonununda şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Newcastle forması ile 39 lig maçına çıktı.

TRANSFER GÖRSELİNDE GAME OF THRONES KULLANILDI

Öte yandan Göztepe'nin transferi sosyal medya hesabı üzerinden "Gouffran burada" şeklinde ve Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine atıfta bulunarak açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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