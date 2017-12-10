GÖZTEPE MAÇINDA KAFASINA TOP ÇARPAN FUTBOLCU, HAFIZA KAYBI YAŞADI
Göztepe maçında başına top gelen Evkur Yeni Malatyasporlu Chebake, hafıza kaybı yaşadığı için hastaneye kaldırıldı. Faslı oyuncunun durumu iyi.
E.Yeni Malatyaspor'un sağ bek oyuncusu Issıam Chebake'nin dün oynanan Göztepe maçının ilk yarısında bir pozisyonda topun kafasına sert bir şekilde gelmesi sonucu hafıza kaybı yaşadığı ve bunun üzerine acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
DURUMU KÖTÜLEŞİNCE OYUNDAN ALINMIŞTI
Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe maçında bir pozisyonda kaleye atılan sert şutun kafasına isabet etmesi sonucu sakatlanan Chebake bir süre yerden kalkamamıştı. Tedavisinin ardından oyuna tekrar giren Faslı oyuncu ilk 45 dakikanın bitiminin ardından ikinci yarıda durumunun kötüleşmesi sonucu oyundan çıkarılmıştı.
DURUMU İYİ
Devre arasında sağlık ekibinin tedavisine olumlu yanıt vermediği belirtilen başarılı sağ bek oyuncusunun kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı ve bunun üzerine acilen Turgut Özal Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada kontrol altına alındığı ifade edildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada Issıam Chebake'nin son durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı olarak dinlendirildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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