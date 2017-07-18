GÖZTEPE, SABRİ SARIOĞLU İLE 2 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI
Uzun Galatasaray kariyerini sonlandıran tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Galatasaray ile yollarını ayırmasından sonra hangi takım ile anlaşacağı merak edilen Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oldu.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sabri Sarıoğlu, İzmir temsilcisi için yarın sağlık kontrolünden geçecek.
Kaynak: haberinburada
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