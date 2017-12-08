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Göztepe'de 3 Haftadır Yedek Kalan Sabri, İlk 11'e Dönüyor

GÖZTEPE'DE 3 HAFTADIR YEDEK KALAN SABRİ, İLK 11'E DÖNÜYOR

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımda 3 haftadır yedek kalan Sabri Sarıoğlu'nu Malatya maçında ilk 11'de görevlendirecek.

Tarih : 08 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Göztepe'de 3 Haftadır Yedek Kalan Sabri, İlk 11'e Dönüyor(10/10)6

14 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de 14 maçta 24 puan toplayan Göztepe, Malatya karşılaşması öncesi Traore'den gelen haberle sarsıldı.

SABRİ 11'E DÖNÜYOR

Başarılı sol bek sol dizinden sakatlanırken, bu hafta oynayamayacak. Teknik direktör Tamer Tuna, Tanju Kayhan'ı sola çekip, 3 haftadır yedek bekleyen Sabri Sarıoğlu'nu 11'e almaya hazır.

Sağ beke dönecek olan 'Reis' lakaplı tecrübeli futbolcu, "Galibiyet için elimizden geleni yapacağız" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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