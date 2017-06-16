GÖZTEPE'DEN LUCESCU BOMBASI!
Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayıran Göztepe'nin ismi Cristoph Daum, Mircea Lucescu, İbrahim Üzülmez ve Mehmet Özdilek ile anılıyor.
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör arayışları başladı. Kulübe yakın çevreler, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Cristophe Daum ile prensipte anlaşıldığını belirtirken, Daum'un milli takımdaki kötü gidişten dolayı istifa edeceği iddia edildi.
LUCESCU BOMBASI
Göztepe'nin ilgilendiği diğer bir teknik adam ise yine Türkiye'nin yakından tanıdığı Mircea Lucescu. Yönetimin, Zenit'te görevine son verilen Mircea Lucescu'ya haber gönderdiği, ancak olumlu yada olumsuz bir cevap almadığı ifade edildi. Göztepe'de teknik direktörlük için Mehmet Özdilek ve İbrahim Üzülmez'in de isimlerinin geçtiği belirtilirken, Başkan Mehmet Sepil'in teknik direktör konusunda aceleci davranmak istemediği öğrenildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar