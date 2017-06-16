

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör arayışları başladı. Kulübe yakın çevreler, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Cristophe Daum ile prensipte anlaşıldığını belirtirken, Daum'un milli takımdaki kötü gidişten dolayı istifa edeceği iddia edildi.







LUCESCU BOMBASI







Göztepe'nin ilgilendiği diğer bir teknik adam ise yine Türkiye'nin yakından tanıdığı Mircea Lucescu. Yönetimin, Zenit'te görevine son verilen Mircea Lucescu'ya haber gönderdiği, ancak olumlu yada olumsuz bir cevap almadığı ifade edildi. Göztepe'de teknik direktörlük için Mehmet Özdilek ve İbrahim Üzülmez'in de isimlerinin geçtiği belirtilirken, Başkan Mehmet Sepil'in teknik direktör konusunda aceleci davranmak istemediği öğrenildi.







kaynak:sabah