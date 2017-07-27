GÖZTEPELİ ANDRE CASTRO: FENERBAHÇE BENİMLE İLGİLENDİ AMA TEKLİF OLMADI
Kasımpaşa'dan Göztepe'ye transfer olan Andre Casto, "Fenerbahçe'nin bana ilgisi vardı ama elle tutulur, resmi bir şey olmadı." dedi.
Göztepe'nin yeni transferlerinden Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, Fenerbahçe'nin de kendisiyle ilgilendiğini ancak resmi bir transfer teklifinde bulunmadığını söyledi.
Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulunan Castro, şöyle konuştu:
"FENERBAHÇE BENİMLE İLGİLENDİ"
"Fenerbahçe'nin bana ilgisi vardı ama resmi, elle tutulur bir şey olmadı. Bana resmi teklif Göztepe'den geldi, Göztepe'nin beni gerçekten istediğini hissettim. Bu, benim için çok önemliydi. Hayatta her zaman istenildiğim ve mutlu olacağım yerde bulunmak isterim. Bunun da Göztepe olduğunu düşündüm. Fenerbahçe'den bu şekilde bir teklif söz konusu olmadı."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- 'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
- Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
- Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
- Bursasporlu Mert Günok Takımdan Ayrıldı, Galatasaray'a Geliyor
- Maçta Yere Yığılan Futbolcu, Artık Yürüyüp Konuşamayacak
DÜNYA HABERLERİ
- Steve Jobs'ın Lüks Yatında, Eski Eşi Sevgilisiyle Sefa Sürdü
- Üç Mahkumun Cezaevinden Kaçış Videolarını Ortaya Çıktı
- Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar