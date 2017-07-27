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Göztepeli Andre Castro: Fenerbahçe Benimle İlgilendi Ama Teklif Olmadı

GÖZTEPELİ ANDRE CASTRO: FENERBAHÇE BENİMLE İLGİLENDİ AMA TEKLİF OLMADI

Kasımpaşa'dan Göztepe'ye transfer olan Andre Casto, "Fenerbahçe'nin bana ilgisi vardı ama elle tutulur, resmi bir şey olmadı." dedi.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Göztepeli Andre Castro: Fenerbahçe Benimle İlgilendi Ama Teklif Olmadı(7/10)3

Göztepe'nin yeni transferlerinden Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, Fenerbahçe'nin de kendisiyle ilgilendiğini ancak resmi bir transfer teklifinde bulunmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulunan Castro, şöyle konuştu:

"FENERBAHÇE BENİMLE İLGİLENDİ"

"Fenerbahçe'nin bana ilgisi vardı ama resmi, elle tutulur bir şey olmadı. Bana resmi teklif Göztepe'den geldi, Göztepe'nin beni gerçekten istediğini hissettim. Bu, benim için çok önemliydi. Hayatta her zaman istenildiğim ve mutlu olacağım yerde bulunmak isterim. Bunun da Göztepe olduğunu düşündüm. Fenerbahçe'den bu şekilde bir teklif söz konusu olmadı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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