Erken Seçim Zirvesi Sonra Erdi! Açıklama Bekleniyor
Dünya Kupası İçin Rekor Sayıda Bilet Satıldı
Facebook Skandalı Yetmedi, Bir De Sanal Para İşine Giriyor
Göztepeli Demba Ba'ya Piyango Vurdu
Fetö'den Gözaltına Alınan Kaymakam Tutuklandı!
Erdoğan İle Bahçeli'nin Erken Seçim Zirvesi Başladı!
Hayranlarına Müjdeyi Verdi: Dünya Kupasına Gidiyorum
7 Kişi 2 Kişiye Saldırdı, Kimse Karışmazken Kavgayı Kadınlar Ayırdı!
Fsm Köprüsü Girişinde Kaza! Trafik Tamamen Durdu
Borç Batağındaki Yıldız Holding, Gayrimenkullerini İpotekleyecek
2 Saat Bedava Dediler, Binlerce Turist Akın Etti
Kazayı Gören Bakan Konvoyunu Durdurup Yaralılarla İlgilendi
3 Günlük Tatili Duyan Koştu! Otobüslerde Yer Kalmadı
Tır'la 9 Aracı Ezip Geçti, İfadesi Şoke Etti: Öksürdüm Gözüm Karardı
Ab Ülkesi Bulgaristan, Ülkelerinde Pahalı Olan İlaçları Edirne'den Alıyor
Sırılsıklam'ın Ünlü Oyuncusu, Trafikte Dehşet Saçtı!
Atanamayınca İntihar Eden Öğretmen Merve'nin Arkadaşları Konuştu
Alacaklısının Kimliğini Pankart Yapıp Sokak Sokak Dolaştı
Ab'nin Türkiye Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Pazarlığın Ürünü!
İstanbul'un En Değerli Arazilerinden Biri Daha Satışa Çıktı

Göztepeli Demba Ba'ya piyango vurdu

GÖZTEPELİ DEMBA BA'YA PİYANGO VURDU

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Cisse, Göztepeli Demba Ba'yı Dünya Kupası kadrosuna alabileceğini açıkladı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Göztepeli Demba Ba'ya Piyango Vurdu(8/10)4

Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba'ya ülkesinden iyi haber geldi. Sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynadığı maçın öncesinde demeçlerle tartışma konusu olan Senegalli forvete, milli takımdan hocası kapıyı araladı.

"MİLLİ TAKIM KAPISI KAPALI DEĞİL"

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse, deneyimli golcüyü Dünya Kupası kadrosuna alabileceğini duyurdu. Cisse "Milli takımın kapıları Demba Ba'ya kapalı değil. Yaklaşık üç yıldır bir süreklilik arz etmiş bir ekip olarak bir aradayız. Ancak bu grubun dışındaki isimlerin performanslarını da görmezden gelemeyiz" dedi.

GÖZTEPE'DE KADRO DIŞI KALMIŞTI

32 yaşındaki futbolcunun iyi bir performans sergilemesi durumunda Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceğinin ortaya çıkması, futbolcu açısından talihsiz bir dönem rast geldi. Beşiktaş karşılaşmasının ardından Göztepe'nin son olarak oynadığı Bursaspor maçında kadrodan çıkarılmıştı. Yıldız ismin önümüzdeki haftalarda mutlaka yer bularak kendisi Aliou Cisse'ye göstermesi gerekiyor.

EN SON 3 YIL ÖNCE MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Demba Ba Senegal Milli Takımı formasını son olarak 2015'te Gana ile yapılan hazırlık karşılaşmasında giymişti. Toplamda 22 kez Senegal'de maça çıkan oyuncunun bu maçlarda 4 golü bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Göztepeli  Demba  Ba  Ya  Piyango  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER