Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba'ya ülkesinden iyi haber geldi. Sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynadığı maçın öncesinde demeçlerle tartışma konusu olan Senegalli forvete, milli takımdan hocası kapıyı araladı.

"MİLLİ TAKIM KAPISI KAPALI DEĞİL"

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse, deneyimli golcüyü Dünya Kupası kadrosuna alabileceğini duyurdu. Cisse "Milli takımın kapıları Demba Ba'ya kapalı değil. Yaklaşık üç yıldır bir süreklilik arz etmiş bir ekip olarak bir aradayız. Ancak bu grubun dışındaki isimlerin performanslarını da görmezden gelemeyiz" dedi.

GÖZTEPE'DE KADRO DIŞI KALMIŞTI

32 yaşındaki futbolcunun iyi bir performans sergilemesi durumunda Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceğinin ortaya çıkması, futbolcu açısından talihsiz bir dönem rast geldi. Beşiktaş karşılaşmasının ardından Göztepe'nin son olarak oynadığı Bursaspor maçında kadrodan çıkarılmıştı. Yıldız ismin önümüzdeki haftalarda mutlaka yer bularak kendisi Aliou Cisse'ye göstermesi gerekiyor.

EN SON 3 YIL ÖNCE MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Demba Ba Senegal Milli Takımı formasını son olarak 2015'te Gana ile yapılan hazırlık karşılaşmasında giymişti. Toplamda 22 kez Senegal'de maça çıkan oyuncunun bu maçlarda 4 golü bulunuyor.

Kaynak: haberinburada