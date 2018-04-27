GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ: TAKIMDAN AYRILIYORUM
Barcelona'nın 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Andres Iniesta, bugün düzenlediği basın toplantısıyla takımdan ayrılacağını açıkladı.
Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Andres Iniesta, bugün yaptığı basın toplantısında Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı.
Bugüne kadar 670 kez Barcelona forması giyen Andres Iniesta, 57 gol atarken, 141 de asist yapmıştı.
Ünlü futbolcunun Çin'e gidip gitmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: haberinburada
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