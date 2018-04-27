Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Andres Iniesta, bugün yaptığı basın toplantısında Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı.

Bugüne kadar 670 kez Barcelona forması giyen Andres Iniesta, 57 gol atarken, 141 de asist yapmıştı.

Ünlü futbolcunun Çin'e gidip gitmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: haberinburada