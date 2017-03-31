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gram altın güne düşüşle başladı

GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 145,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:45
Puan Ver : Gram Altın Güne Düşüşle Başladı(6/10)8


Altının gram fiyatı, dün gün içinde 145,3 liraya kadar gerilemesinin  ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,70 azalışla 145,9 liradan tamamladı.



Bugüne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40  itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 145,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 975 liradan satılıyor.



 



kaynak:milliyet








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