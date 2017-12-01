GRATİS'İN YÜZDE 55'İ ACTERA'YA GEÇİYOR
Türkiye'de 500'den fazla mağaza ile faaliyet gösteren Gratis'in, yüzde 55'i Actera'ya geçiyor.
Gratis'e Actera Grup'un ortak olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmış, ancak yüzde kaç hisse aldığı duyurulmamıştı. Hisse oranı Rekabet Kurulu'na yapılan başvuru ile ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre Actera, Gratis'in yüzde 55 hissesini alacak. Hisse devri Rekabet Kurulu'nun onayının ardından gerçekleşecek.
REKABET KURULU DUYURUSU
Rekabet Kurulu'nda yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"Halihazırda Demir Sabancı tarafından nihai olarak kontrol edilen Sedes İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Gratis İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin dolaylı paylarının yüzde 55'inin, Actera Grubu'nun işlemi gerçekleştirmek üzere Lüksemburg'da kurduğu özel amaçlı bir şirket olan Coroa S.à.r.l. tarafından devralınması ve bu surette Sedes İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Gratis İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin dolaylı olarak Actera Grubu ve Demir Sabancı tarafından ortak kontrol edilmesi."
EN SON KOROZO'YU ALMIŞTI
Actera Group'un, Mars Cinema Group, Kamil Koç, U.N. RO-RO gibi bir çok şirkette ortaklığı bulunuyor. Actera en son Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo'nun çoğunluk hissesini almıştı.
Actera'nın yatırım yaptığı şirketlerin çalışan sayısı 40 bini, cirosu ise 5 milyar doları aşıyor.
Kaynak: haberinburada
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