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Gremiolu Futbolcu, Barcelona Formasıyla Poz Verince Ortalığı Karıştırdı

GREMİOLU FUTBOLCU, BARCELONA FORMASIYLA POZ VERİNCE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Brezilya ekibi Gremio, oyuncusu Arthur Melo'nun Barcelona yetkilisiyle görüşüp forma giymesi nedeniyle FIFA'ya şikayete gidiyor.

Tarih : 02 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : Gremiolu Futbolcu, Barcelona Formasıyla Poz Verince Ortalığı Karıştırdı(6/10)2

Copa Libertadores'i kazanan Gremio'nun genç yıldız adayı Arthur Melo'nun sosyal medyada yayılan fotoğrafı bir anda gündem oldu.

BARÇA YETKİLİSİYLE YMEEK YEDİ

Manchester United'ın transfer gündeminde bulunan 21 yaşındaki futbolcu ve menajeri, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın Güney Amerika sorumlusu Andre Cury ile yemek yedi.

Bu görüntülerin ardından Gremio'nun konuyu FIFA'ya taşıyacağı iddia edildi.

Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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