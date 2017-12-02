Copa Libertadores'i kazanan Gremio'nun genç yıldız adayı Arthur Melo'nun sosyal medyada yayılan fotoğrafı bir anda gündem oldu.

BARÇA YETKİLİSİYLE YMEEK YEDİ

Manchester United'ın transfer gündeminde bulunan 21 yaşındaki futbolcu ve menajeri, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın Güney Amerika sorumlusu Andre Cury ile yemek yedi.

Bu görüntülerin ardından Gremio'nun konuyu FIFA'ya taşıyacağı iddia edildi.

Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada