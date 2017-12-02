GREMİOLU FUTBOLCU, BARCELONA FORMASIYLA POZ VERİNCE ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Brezilya ekibi Gremio, oyuncusu Arthur Melo'nun Barcelona yetkilisiyle görüşüp forma giymesi nedeniyle FIFA'ya şikayete gidiyor.
Copa Libertadores'i kazanan Gremio'nun genç yıldız adayı Arthur Melo'nun sosyal medyada yayılan fotoğrafı bir anda gündem oldu.
BARÇA YETKİLİSİYLE YMEEK YEDİ
Manchester United'ın transfer gündeminde bulunan 21 yaşındaki futbolcu ve menajeri, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın Güney Amerika sorumlusu Andre Cury ile yemek yedi.
Bu görüntülerin ardından Gremio'nun konuyu FIFA'ya taşıyacağı iddia edildi.
Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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