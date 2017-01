Hem içeriden, hem de dışarıdan uygulanan bütünsel bir programın, yaşlanmaya sebep olan su kaybının faktörlerini tümüyle ortadan kaldıracağına inanıyorum. Çünkü böyle bir program, hücre zarına zarar vererek suyun dışarı sızmasına neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirebilir. Örneğin anti-enflamatuvarlar, enflamasyon ile ortaya çıkan serbest radikal oluşumunu giderebilir. Nemlendiricilerse hücre zarı ve bağ dokuyu korumanın yanı sıra su tutucu ve su çekici moleküller ile cildi besleyebilir.







HÜCRE DUVARINDAKİ YAĞI YOK EDER



Serbest radikaller insan vücudunda meydana gelen her yıkımın sorumlusudur ve ciltte de çeşitli yapılara direkt olarak zarar verirler.



Serbest radikaller proteinleri, hücre duvarlarında bulunan yağları ve hücre merkezindeki DNA'yı yok edebilir. Görünürde, hücrenin her bölümü kolay avlanır fakat içlerinde en kolay etkilenenleri doymamış yağ asitleridir.



Hücrenin bu denli önemli bir bileşenini rahatsız etmek sonunda hücrenin bütünlüğünü de etkiler.







AĞIR EGZERSİZ SONRASI OLUŞABİLİR



Serbest radikaller, hücre içerisinde birçok yol ile oluşur. Bunlardan bazıları hücrenin kendi metabolizmasının kaçınılmaz yan etkileridir.



Ancak serbest radikaller enflamasyon gibi başka reaksiyonlarla da ortaya çıkar.



Ağır bir egzersiz gibi oksijen kullanımını artıran ya da kirlilik, sigara içmek, ısı, radyasyon veya ultraviyole ışınları gibi hücrede moleküler rahatsızlık yaratan herhangi bir şey serbest radikal oluşumuna sebep olur. Alkol, çok demir almak ya da yüksek yağ oranına sahip besinlerle beslenmek de aynı etkiye sahiptir.



Serbest radikallerin verdiği zararları önlemenin iki yolu vardır.



İlki, vücudu serbest radikal üretimine sebep olan enflamasyon gibi saldırılardan koruyarak oluşumlarını daha en baştan önlemektir.



İkinci, anti-aging aşamasıysa, cildi/vücudu dahili ve harici antioksidanlarla donatarak olabildiğince çok serbest radikali etkisiz hale getirmektir. Vücudu içeriden antioksidanlarla desteklemek için gıda takviyeleri alabilirsiniz. Meyve ve sebze tüketerek damarlardaki, beyindeki, akciğerlerdeki ve vücudun geri kalan organlarındaki serbest radikalleri de ayrıca hedef almış olursunuz.



HAYAT UZATACAK BİR İKSİR YOK!



Serbest radikaller ve enflamasyonla savaşmak ve kolajen üretimini desteklemek, günümüzde anti-aging cilt bakımının en önemli noktalarıdır. Sayısız hayvan ve insanda yapılan çalışmalardan da bildiğimiz üzere ciltteki fark yaratan iyileşmeler cildinizin genç görünmesini ve yaşlanma oranını yavaşlatmayı sağlar. Ancak hâlâ hayatı uzatacak bir gençlik iksiri yoktur.



İnsanların en fazla 122 yıl yaşayabildiklerini biliyoruz. Benim ve benim gibi diğer cilt bakım araştırmacılarının amacı sizleri olabildiğince uzun bir sure sağlıklı ve genç görünümlü tutabilmektir.



Öncelikle, yağlı cilde neyin neden olduğunu merak ediyor musunuz? California Üniversitesi'nin Cilt Farmakolojisi ve Fizyoloji dergisine göre, yağlı cilt (sebore); büyük boy yağ bezleri aşırı miktarda sebum ürettiğinde ortaya çıkan, parıldayan ve cilde yağlı görünüm veren yaygın bir kozmetik sorundur.



Yağ bezleri glukoz seviyesi yüksek gıdalara çok tepkilidirler. Glukoz, yağ hücreleri içinden hızlı ve değişime uğramadan geçebilir. Bu gıdalar; yüzey yağlılığına neden olmanın yanı sıra, gözenek tıkanıklığına neden olur ve bakterilerin cildin altında yaşaması için bir ortam sağlar. Aşırı aktif yağ bezleri de rahatsız edici sivilce alevlenmeleri ile ilişkilendirilmiştir.



Alternatif olarak, tam tahıllı ekmek, sebze, patlamış mısır ve greyfurt gibi meyveler, düşük glisemik indeksli gıdalar yağ bezlerini rahatsız etmeden cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturur.



Greyfurt, cildinizi yağdan korumak için en iyi besinlerden biridir. Keskin tadı ile bilinen subtropikal meyve, greyfurt vücudun ve cildin genel sağlığını geliştirmeye yardımcı olan benzersiz fitokimyasallara (flavonoid vb.) sahiptir. Aynı zamanda en yüksek C vitamini konsantrasyonuna sahip narenciye çeşididir.







KABUKLARIYLA CİLDE BAKIM YAPIN



LiveStrong'a göre, biyoflavonoidler, flavonoidler olarak bilinen bitki kaynaklı bileşiklerin biyolojik açıdan aktif üyeleridir.



Greyfurtta bulunanlar, portakal gibi meyvelerde de bulunur. Bu güçlü bileşikler vücuttaki serbest radikalleri nötralize eder ve su, lif ve antioksidanlar ile doludur.



Greyfurt tüketildiğinde ve kabuklarıyla beraber cilde bakım yapıldığında zayıflamanızı sağlayarak, cildinizi sıkılaştıracaktır.



İçinde bolca C vitamini bulundurduğunda dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek yüzünüzde bulanan mikropların gözeneklere girmesini engelleyerek sivilce oluşumunu önler.











kaynak:sabah