Tartışmalı '15 Temmuz Kahramanı' Boz: Şehit Aileleri Beni Kıskanıyor
Fikret Başkan'a Beklenen Telefon Geldi: Fenerbahçe Maçına Çıkın
'gri' Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Botoksla Tanınmaz Hale Gelen Nurgül, Köpekbalığı Ciğeriyle Düzeldi
Erdoğan Ve Eşine Köksaray'da Samimi Karşılama
Şaka İçin Eşinin Aracını Sıkıştırdı: 1'i Bebek 5 Kişi Yaralandı
Kabil'de Çifte Katliam: 8'i Gazeteci 25 Kişi Öldü!
Ameliyatta Vücudunda Tel Unutulan Kadına, Bakanlık 30 Bin Tl Ödeyecek
Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
Türkakım Doğal Gaz Boru Hattı, Türk Kıyılarına Ulaştı
Ambulans Tır'a Çarptı! Feci Kazada Sağlık Görevlisi Can Verdi
Akın Akın Geldiler,Türkiye'nin Kasasına 3 Ayda 4,4 Milyar Dolar Girdi
İşte Gün Gün Seçim Takvimindeki Süreçler
Ekonominin Patronu Uyardı: Dövizi Olan Dövizle Borçlansın
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 8,4'e Yükseltti
Yaşar İpek'le Nişanlanan Seren Serengil'in Kıyafeti Gündem Oldu
Evlat Edinmek İsteyenlere Müjde! 40 Yaş Sınırı Kaktı
Kabil'de Çifte İntihar Saldırısı: 4'ü Gazeteci 21 Kişi Öldü!
Darbeci Hainler, Komutanları Böyle Derdest Etmiş
Hacizlerle Boğuşan Hadise'nin Villa Söylentisi De Asılsız Çıktı

'Gri' Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

'GRİ' LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın etkisiz hale getirildiği Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklandı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : 'gri' Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi(10/10)6

SİİRT'te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirilirken, bir terörist de silahıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

GRİ KATEGORİDE YER ALIYORDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Eruh ilçesi kırsılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın ölü, bir teröristin de silahıyla birlikte sağ ele geçirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Gri    Listede  Aranan  Terörist  Etkisiz  Hale  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER