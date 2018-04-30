'GRİ' LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın etkisiz hale getirildiği Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklandı.
SİİRT'te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirilirken, bir terörist de silahıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.
GRİ KATEGORİDE YER ALIYORDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Eruh ilçesi kırsılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın ölü, bir teröristin de silahıyla birlikte sağ ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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