GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK'nın Diyarbakır'da gerçekleştirdiği hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır'ın gri listede olduğu ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Diyarbakır'da 18 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede bulunan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu bildirildi.
GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 Nisan'da Diyarbakır'ın Kulp bölgesinde icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
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