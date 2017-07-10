GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan terörist, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
TSK TARAFINDAN DUYURULDU
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, dün Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde gri kategoride yer aldığı belirlendi.
BAŞINA 300 BİN TL ÖDÜL KONMUŞTU
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gri listede yer alan PKK'lılar için ödül miktarı 300 bin lira olarak belirlenmişti.
BEYÜŞŞEBAP VE ŞEMDİNLİ'DE MÜHİMMAT DARBESİ
Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta RPG-7 roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme buldu.
YÜKSEKOVA'DA FACİA SON ANDA ÖNLENDİ
Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı ise güvenlik güçlerince imha edildi.
Kaynak: haberinburada
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