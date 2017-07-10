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Gri Listedeki Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
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GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU


Gri Listedeki Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Tarih : 10 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Gri Listedeki Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu(7/10)3

İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan terörist, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

TSK TARAFINDAN DUYURULDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, dün Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

BAŞINA 300 BİN TL ÖDÜL KONMUŞTU

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gri listede yer alan PKK'lılar için ödül miktarı 300 bin lira olarak belirlenmişti.

BEYÜŞŞEBAP VE ŞEMDİNLİ'DE MÜHİMMAT DARBESİ

Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta RPG-7 roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme buldu.

YÜKSEKOVA'DA FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı ise güvenlik güçlerince imha edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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