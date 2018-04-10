GRİBAL ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILAN BAKAN EROĞLU TABURCU EDİLDİ
Gribal enfeksiyon şüphesiyle hastaneye yatan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Geçtiğimiz Perşembe günü memleketi Afyonkarahisar'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir dizi programa katılan ve programları sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gribal enfeksiyon şüphesiyle tedaviye alınan Bakan Eroğlu, bu akşam taburcu oldu.
"SALI GÜNÜ MERASİMDE ÜŞÜTMÜŞÜM"
Hastane çıkışı açıklama yapan Bakan Eroğlu, "Hayatımda 4,5 gün en güzel tatili yaptım. Sağ olsun böyle bir imkanı sağladığı için rektörüme, başhekimime, değerli doktoruma ve başhemşireme teşekkür ediyoruz. Ben Perşembe günü ben Afyon'a geldim erken saatte. Sempozyumda konuşma yaptım. Daha sonra Adalet Bakanımız geldiler ve onunla koordinasyon toplantısı yaptık. Daha sonra ben bakanlığımızın koordinasyon toplantısını yaptım. Sonra dedim ki gelince en azından boynumda hafif bir şey vardı. Bunu göstereyim diye geldim. Dediler ki 'Bu mesele değil asıl mesele çok üşütmüşsünüz.' Hakikaten geçtiğimiz Salı günü bir merasimde ben üşütmüştüm, üzerimde pardesü yoktu. Çok ince bir takım elbise ve neticede ciğerlerime kadar üşüdüğümü fark ettim. Neticede üşüdüğüm anlaşıldı, gizli üşütme diyelim. Dolayısıyla yatmam gerektiği söylendi ve neticede yattık. Çok iyi teşhis ve tedavi. Doktorumuz ve başhekimimiz çok iyi teşhis koydular. İstirahat etmem gerektiğini söylediler, gerekli ilaçları da verdiler. ve şimdi turp gibi dönüyoruz. Ben özellikle bu hastaneyle, başta rektörümüz, başhekimimiz, hekimlerle gurur duydum" dedi.
"4 GÜN YOĞUN TEDAVİDE BULUNULDU"
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mustafa Solan ise, Bakan Eroğlu'nun durumuyla ilgili, "Bakanımıza yaptığımız işlemler 3. basamak sağlık hizmetleri anlayışıyla genel kontrol yaptık. Genel kontrolde de tedaviye almamız gerekti. 4 gün yoğun bir tedavide bulunuldu. İnşallah kendisini şuanda sap sağlam, turp gibi huzurunu, güzelliğini yaşıyoruz" diye konuştu.
"ŞU ANDA TAMAMEN İYİLEŞTİ"
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Şule Çilekar, Bakan Eroğlu'nun tedavi süreciyle ilgili, "Sayın Bakanımızın akciğer enfeksiyonu mevcuttu, hemen tedaviye başladık geç kalmadan. 4 günlük tedavi sonrasında çok güzel cevap verdi. Şu anda tamamen iyileşti. Kendisine sağlıklı yaşam diliyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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