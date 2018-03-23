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Griezmann Dünya Kupasından Önce Transfer İçin Karar Vereceğini Söyledi

GRİEZMANN DÜNYA KUPASINDAN ÖNCE TRANSFER İÇİN KARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Transfer döneminin gözdesi Fransız yıldız Antoine Griezmann, Dünya Kupasından önce karar vereceğini söyledi. Barcelona, yıldız futbolcunun 100 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Tarih : 23 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Griezmann Dünya Kupasından Önce Transfer İçin Karar Vereceğini Söyledi(8/10)4

Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'ın adı Barcelona ile anılmaya devam ediyor.

Griezmann, Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ve Rusya oynayacağı hazırlık maçları öncesinde geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Önümüzdeki sezon nerede olacağım bu yaz Dünya Kupası'ndan önce belli olacak." dedi.

RUSYA'DA TRANSFER KONUSU OLMADAN OYNAMAK İSTİYOR

Önümüzdeki aylarda geleceği hakkında daha net bilgiler olacağını belirten 27 yaşındaki golcü, "Rusya'ya transfer endişesi olmadan seyahat etmek" istediğini söyledi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Madrid kulübünün CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Griezmann'ı takımda tutmak için yılda 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırlayacağı belirtiliyor.

Atletico ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Griezmann için Barcelona 100 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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